  • 12 февраля 202012.02.2020среда
  • USD63,9490
    EUR69,7684
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Автобус сгорел на улице Свободы в Тюмени

Происшествия, 10:57 12 февраля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Автобус ЛиАЗ полностью сгорел на ул. Свободы, 24 в Тюмени 12 февраля.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе регионального управления МЧС России, вызов поступил в 9 часов 45 минут. Огнеборцы прибыли на место в 9 часов 53 минуты. Открытое горение ликвидировали в 10 часов 01 минуту.

В тушении огня задействовали две единицы техники, семь человек личного состава.

"Информации о погибших и пострадавших нет. Автобус сгорел полностью. По нашей информации, транспортное средство стояло во дворе долго, было брошено", — добавили в пресс-службе ведомства.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:57 12.02.2020Автобус сгорел на улице Свободы в Тюмени
09:29 12.02.2020Ямальский суд отправил вахтовика в колонию за попытку убийства в поезде
15:27 11.02.2020В Тюменском районе в четырех ДТП пострадали дети
14:21 11.02.2020Тюменец выстрелил в оппонента из пистолета