Автобус сгорел на улице Свободы в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Автобус ЛиАЗ полностью сгорел на ул. Свободы, 24 в Тюмени 12 февраля.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе регионального управления МЧС России, вызов поступил в 9 часов 45 минут. Огнеборцы прибыли на место в 9 часов 53 минуты. Открытое горение ликвидировали в 10 часов 01 минуту.

В тушении огня задействовали две единицы техники, семь человек личного состава.

"Информации о погибших и пострадавших нет. Автобус сгорел полностью. По нашей информации, транспортное средство стояло во дворе долго, было брошено", — добавили в пресс-службе ведомства.

Инна Пахомова