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Два торговых центра в Тюмени эвакуировали из-за сообщений о минировании

Происшествия, 09:46 14 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Массовая эвакуация посетителей из торговых центров "Кристалл" и "Галерея Вояж" произошла в Тюмени 13 февраля. Причиной стали ложное сообщения о минировании.

Первое сообщение поступило в 17 часов 55 минут, второе в 18 часов 1 минуту.

Как рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Антон Каморников, в оба торговых центра были направлены все спецслужбы, в том числе, кинологи со служебными собаками и проведена эвакуация посетителей.

Заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев уточнил, что в 17 часов 58 по адресу Дмитрия Меделеева, 1А в ТЦ "Кристалл" выезжали подразделения 13-й пожарно-спасательной части.

"На место были направлены десять человек личного состава и три единицы спецтехники, - сообщил Александр Зубарев. - Второй вызов поступил в торговый центр "Галерея Вояж" на улице Герцена, 94. Там работали шесть спасателей и две единицы спецтехники. Оба сообщения о минировании оказались ложными, спасатели дежурили на месте до 21 часа".

При обследовании помещений подозрительных предметов и устройств не обнаружено. В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к ложным сообщениям о минировании торговых центров.

Николай Ступников

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , лжеминирование , УМВД России по Тюменской области , эвакуация

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