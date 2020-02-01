В МЧС назвали предварительную причину возгорания в школьном автобусе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Предварительной причиной пожара в школьном автобусе, который сгорел на автодороге Ялуторовск — Тобольск, стало короткое замыкание электропроводки, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Напомним, 14 февраля на 67-м км автодороги Ялуторовск – Тобольск Ярковского района произошло возгорание школьного автобуса ПАЗ-320370-08. В нем перевозили 20 человек, из них 18 детей. Автобус ехал из д. Куртюганы в д. Староалександровка.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

При первых признаках дыма водитель остановил автобус и пассажиры покинули салон. Возгорание ликвидировано в 9 часов 07 минут, до прибытия пожарных подразделений, дорожными службами.

В 9 часов 20 минут дети отправились по домам на автобусе, приехавшем из с. Маранка. Пострадавших нет.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Автобус, поврежден по всей площади. От МЧС на месте работали 14 человек и пять единиц техники.