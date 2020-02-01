Школьный автобус сгорел на дороге в Ярковском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Автобус, в котором перевозили 18 детей, загорелся на дороге Ялуторовск — Тобольск 14 февраля.

Возгорание произошло на 67-м километре дороги Ялуторовск — Тобольск Ярковского района. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько, сообщение о пожаре в школьном автобусе поступило в 8 часов 40 минут.

В автобусе находились 20 человек, из них 18 детей. Как только был замечен дым, водитель и пассажиры покинули салон.

"Пожар был ликвидирован до прибытия подразделения МЧС в 9 часов 7 минут. Говорят, останавливались проезжавшие здесь люди, помогали дорожники. Пламя повредило автобус по всей площади", — добавил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

На место был вызван другой автобус. В 9 часов 20 детей пересадили в транспортное средство из с. Маранка.

"От МЧС работали восемь человек личного состава, три единицы техники. Полили автобус, остудили его, убедились в том, что все потушено", — заключил Сергей Юсько.

Пострадавших нет.

Инна Пахомова