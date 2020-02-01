Более трехсот человек заявились на кейс-чемпионат CaseCupUTMN 2020

| Фото: casecup.utmn.ru | Фото: casecup.utmn.ru

324 человека зарегистрировались на участие в общероссийском карьерном кейс-чемпионате CaseCupUTMN 2020, который пройдет в Тюмени весной. Это 81 команда.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор центра карьеры и работы с выпускниками ТюмГУ Олеся Гуляева.

Напомним, заявиться на кейс-чемпионат могут студенты бакалавриата и магистратуры любых курсов и любых направлений, а также выпускники не старше выпуска 2016 года всех вузов. Прием заявок продлится до 1 марта. С подробной информацией о кейс-чемпионате можно ознакомиться здесь.

Участники выступят в шести направлениях: "Маркетинг", "Экономика", "Юриспруденция", "Информационные технологии", "Нефть и газ" и "Менеджмент". Задачу для студентов поставят компании-партнеры.

Первый этап пройдет заочно. Эксперты выделят Топ-5 команд. Финал, который состоится 5 апреля, будет очным.

Главный приз — трудоустройство в компании или оплачиваемая стажировка. Участников команд-победителей ждут денежные призы, дипломы, призы от партнеров, кубок чемпионата.

Инна Пахомова