Студентов приглашают на кейс-чемпионат CaseCupUTMN 2020

| Фото: utmn.ru (архив) | Фото: utmn.ru (архив)

Регистрация на общероссийский карьерный кейс-чемпионат CaseCupUTMN 2020, который пройдет в Тюмени весной, стартует 13 января.

Заявиться могут студенты бакалавриата и магистратуры любых курсов и любых направлений, а также выпускники не старше выпуска 2016 года всех вузов. В 2019 кейс-чемпионат собрал участников из 18 российских вузов.

"Претенденты посоревнуются в шести направлениях: "Маркетинг", "Экономика", "Юриспруденция", "Информационные технологии", "Нефть и газ" и "Менеджмент". Компании-партнеры поставят для участников задачу — как правило, это потребность компании. Первый этап проходит заочно. Эксперты выделят Топ-5 команд. Финал будет очным. Он состоится 10 апреля", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор центра карьеры и работы с выпускниками ТюмГУ Олеся Гуляева.

Главный приз — трудоустройство в компании или оплачиваемая стажировка. Участников команд-победителей ждут денежные призы, дипломы, призы от партнеров, кубок чемпионата. "В 2019 году у нас были два победителя из Москвы. Их на работу пригласила ГК "Газпром". Также у них были особые условия для поступления в нашу магистратуру "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа", — поделилась Олеся Гуляева.

Прием заявок продлится до 1 марта. С подробной информацией о кейс-чемпионате можно ознакомиться здесь.

Инна Пахомова