Тюменцы оценили поправки в Конституцию в части защиты семьи и статуса России как державы-победительницы

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Более пятисот обращений от россиян уже поступило в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Их анализ показывает: жители страны хотят, чтобы Основной закон стал более актуальным и отвечал современным реалиям.

"Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Но при этом, конечно, не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы сегодняшнего дня", - подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

В дискуссию о том, каким быть Основному закону России, активно включились и жители Тюменской области.

"Закрепление в Конституции РФ приоритета поддержки, укрепления и защиты семьи и традиционных семейных ценностей - одна из важных инициатив, которую поддержал президент. Семья - это важнейший фундамент, на котором строится жизнь любого человека. И чем больше мы будем уделять этим вопросам внимания, тем крепче станет наше общество", - считает председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Ольга Швецова.

По мнению заслуженного учителя РФ, ректора ТОГИРРО Ольги Ройтблат, крепкая семья играет определяющую роль в жизни государства и общества, в развитии страны.

"Владимир Путин четко сказал, что пока он президент, в России не будет родителя номер один и номер два, а будут мама и папа. Я считаю, что меры по поддержке семьи - это очень актуально и правильно, это первостепенная задача", - напомнила Ольга Ройтблат.

Народный артист России, актер и режиссер Владимир Машков на встрече с Владимиром Путиным предложил прописать в Конституции категорический, "железобетонный" запрет на отчуждение территорий России. А член Совета Федерации Алексей Пушков выступил с инициативой о закреплении в Основном законе статуса России как державы - победительницы во Второй мировой войне.

Эти идеи нашли горячую поддержку у председателя Тюменской региональной общественной организации ветеранов десантных войск "Союз десантников" Григория Григорьева.

"Каждая пядь, каждый километр российской земли обильно полит кровью и потом наших предков, солдат и тружеников. Поэтому отдавать нашу землю нельзя никому и никогда - это воля нашего народа. Что касается закрепления в Конституции статуса России как державы - победительницы во Второй мировой войне - это будет жестким ответом всем, кто сегодня в ходе информационной войны против нашей страны пытается переписать историю. Эту позицию разделяют все мои товарищи по общественной организации десантников", - подчеркнул Григорий Григорьев.

Жизнь поменялась, и она требует определенной реакции, в том числе в Основном законе, отметил Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

"Это очевидный факт и с точки зрения технологий, и с точки зрения общего состояния общества, и с точки зрения финансовых возможностей государства, нашего статуса", - сказал президент России. Поэтому поправки в Основной закон страны, безусловно, должны быть рассчитаны на длительную перспективу.

Евгений Бабенко