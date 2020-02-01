Волонтерство и экология: тюменцы обсуждают поправки в Конституцию

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Общественное обсуждение поправок в Конституцию Российской Федерации - это не только юридическая дискуссия, но и откровенный разговор о путях решения наиболее актуальных для каждого россиянина задач, о времени, в котором мы живем, о дальнейшем развитии страны.

Именно поэтому для каждого из нас имеет большое значение заявление президента России Владимира Путина на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию: ни одна инициатива, высказанная в ходе обсуждения, не останется без внимания.

"Поправок приходит все больше и больше, свыше пятисот. И наверное, - не наверное, а совершенно очевидно - все в Конституцию мы не сможем включить, и есть ли в этом необходимость - надо подумать, конечно. Но, безусловно, мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается рабочей группой", - сказал президент.

Тюменцы стали активными участниками дискуссии о том, каким быть Основному закону страны. Многие предложения, высказанные участниками рабочей группы на встрече с главой государства, нашли отклик у жителей региона.

Выдающаяся тюменская спортсменка, олимпийская чемпионка, руководитель областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова высоко оценила прозвучавшую на встрече с главой государства инициативу председателя Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольги Амельченковой о включении в Конституцию пункта о дополнительных полномочиях правительства Российской Федерации о мерах поддержки по волонтерской деятельности.

"Добровольчество сегодня - это не только помощь другим людям. Добровольчество объединяет огромное количество людей разных конфессий, национальностей, политических взглядов, разных возрастов. Иными словами, волонтерство является центром, точкой притяжения, консолидации нашего общества", - обосновала свою идею Ольга Амельченкова.

По мнению Луизы Носковой, это очень актуальное предложение. "Волонтерское движение набирает обороты и в Тюменской области, и во всей стране. Мощным толчком для его развития стала Олимпиада-2014 в Сочи. Но речь ведь идет не только о спортивном волонтерстве - добровольцы востребованы практически во всех сферах жизни. Волонтерство делает добрее и людей, и общество в целом", - уверена олимпийская чемпионка.

Сегодня в Тюмени более 110 тыс. горожан занимаются волонтерством, зарегистрировано более 250 добровольческих отрядов, на 66 предприятиях развивается корпоративное волонтерство, отметила председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова.

"Волонтеры - это люди, которые совершают добрые дела совершенно бескорыстно. И здорово, что они готовы прийти на помощь каждому, они делятся частичкой тепла, доброты и любви с остальными. Уверена, что их будет еще больше - их деятельность закрепят в Основном законе страны", - сказала она.

Участник встречи с президентом России, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил дополнить Основной закон положением не только о праве людей на благоприятную окружающую среду, но и пунктом о сохранении живого природного ресурса страны и об ответственном отношении к животным. А депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг выступил с более широкой экологической инициативой.

"Предлагаю закрепить такое положение: правительство Российской Федерации осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности граждан, сохранение уникального природного и биологического разнообразия страны, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, создает условия для развития системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры граждан", - сказал он.

По мнению главы Ассоциации экологов Тюменской области Максима Богопольского, это важная и своевременная инициатива.

"Мы тоже направили в адрес рабочей группы свое предложение. Оно касается повышения роли общественных экологических организаций и движений в жизни общества, в работе по контролю за экологической обстановкой в регионах. Защита окружающей среды, обеспечение экологической безопасности сегодня - задача номер один не только для России, но и для всего мира", - подчеркнул тюменский эксперт-эколог.

Те предложения россиян, которые по разным причинам не войдут в обновленную Конституцию, ни в коем случае не должны уйти под сукно, заявил Владимир Путин на встрече с рабочей группой. Такие инициативы будут направлены в Государственную думу, Совет Федерации, в регионы и муниципалитеты, в правительство.

"Да, может быть, не все можно сформулировать в Основном законе, но подумать о тех проблемах, которые вы поднимаете, и, по возможности, отразить это в Основном законе - чрезвычайно важная вещь, потому что именно это, в конечном итоге, будет тем, что объединяет страну", - подчеркнул президент России. Таким образом, предложения граждан России, высказанные в ходе обсуждения поправок в Конституцию, станут основой для совершенствования многих других законов страны.

Евгений Бабенко