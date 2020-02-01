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Образовательный проект для самозанятых стартует в Тюмени

Экономика, 11:18 20 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бесплатный семинар "Шаг за шагом: самозанятые" пройдет в тюменскои технопарке в "Точке кипения" 26 февраля, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

На новом образовательном проекте подробно рассмотрят преимущества самозанятости, особенности перехода на налог на профессиональный доход, продвижение в социальных сетях и маркетинг, а также мобильное приложение "Мой налог".

Подобные мероприятия также пройдут в муниципальных районах Тюменской области в рамках проведения "Года сельского предпринимателя".

Добавим, что с 2020 года Тюменская область присоединилась к экспериментальному проекту по самозанятым: с новым налоговым спецрежимом зарегистрировать бизнес стало проще.

Льготные условия налогообложения для самозанятых граждан освобождают от необходимости предоставлять налоговую и бухгалтерскую отчетность, вести книгу доходов и расходов. Вместо НДФЛ такие лица будут уплачивать налог на профдоход по ставкам: 4 % при расчете с физлицами и 6 % при расчете с юридическими лицами.

Налог на профессиональный доход уже зарекомендовал себя в четырех пилотных регионах. В Тюменской области уже зарегистрировано более 1 тыс. 400 налогоплательщиков налога на профессиональный доход.

На семинар можно записаться на платформе LEADER-ID. Начало мероприятия - в 10 часов, подробности по телефону: 8-982-932-10-19.

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# самозанятость населения , семинар , тюменская Точка кипения , тюменский технопарк

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