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Лекцию о скульптуре "Аполлон и Дафна" прочтут в тюменском музее

Общество, 12:02 20 февраля 2020

museum-72.ru (архив) | Фото: museum-72.ru (архив)

Лекцию "Бернини: Аполлон и Дафна. Метаморфозы в поэзии и скульптуре" прочтут в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 20 февраля в 18 часов, сообщает музей.

В качестве лектора выступит историк искусства, преподаватель SAS ТюмГУ Эрика Вульф. Работа Бернини "Аполлон и Дафна" считается одной из самых успешных иллюстраций литературного произведения. Сюжет скульптуры основывается на стихотворении из поэмы римского поэта Овидия "Метаморфозы". Бернини рассказывает историю о целомудренной нимфе Дафне, которую преследует влюбленный в нее Аполлон. Настигаемая им Дафна просит богов спасти ее, и те превращают ее в лавровое дерево.

"Двигаясь вокруг этой динамичной скульптуры, зритель может увидеть, как развивается сюжет поэмы Овидия. Это не просто иллюстрация литературного текста. Скульптура создает иллюзию трансформации человека в дерево и делает это, по-видимому, превращая мрамор в плоть, а затем – в растение. В дополнение к подробному анализу скульптуры "Аполлон и Дафна" лектор Эрика Вульф рассмотрит и другие работы Бернини. Особое внимание будет уделено значению "Метаморфоз" Овидия для художников эпохи Возрождения и Барокко", — рассказали в музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

Вход свободный. Возрастная категория: 16+.

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# искусство , лекция , Музейный комплекс им , Словцова

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