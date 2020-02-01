Условный пожар потушили в медколледже Ялуторовска

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Пожарно-тактические учения прошли в медицинском колледже Ялуторовска. По легенде в результате короткого замыкания произошло "возгорание" в классе на втором этаже, сообщает МЧС по Тюменской области.

Персонал учебного заведения подал сигнальное оповещение о "пожаре" и начал эвакуацию людей. Работники вызвали пожарных: через несколько минут на место вызова прибыло первое подразделение.

В очаг "возгорания" были направлены два звена газодымозащиты, огнеборцы приступили к тушению и тщательному осмотру помещений на наличие людей. Два человека были выведены из колледжа при помощи специальных капюшонов для защиты глаз и органов дыхания от паров. Помещения были проверены, а "пожар" успешно ликвидирован.