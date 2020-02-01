Более двадцати пожарных тушили здание в центре Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Более 20 огнеборцев тушили пожар в нежилом строении на ул. Республики, 79 в Тюмени 24 февраля.

Вызов поступил в 20 часов 17 минут. Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, горело помещение размерами 9 на 10 м с пристроем 4 на 6 м.

"В результате пожара было повреждено строение на площади 50 квадратных метров. На месте работали девять единиц спецтехники и 25 человек личного состава", — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Погибших и пострадавших нет.

Инна Пахомова