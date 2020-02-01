Шесть команд сойдутся в "Битве блинопеков" в Ялуторовске

| Фото: "Комитет по культуре и туризму администрации Ялуторовска" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Комитет по культуре и туризму администрации Ялуторовска" во ВКонтакте (архив)

Шесть команд сразятся на фестивале "Битва блинопеков" на Сретенской площади в Ялуторовске 1 марта. Набор заявок завершен.

"Традиционно выступит команда тещи с торгово-сервисным центром. Заявились сборная МЧС, ресторанно-гостиничного комплекса "Арагац Plaza", санатория-профилактория "Сосновый бор" и "Опоры России". Примет участие в "Битве блинопеков" и Ассоциация гостеприимства Тюменской области, в составе команды восемь шеф-поваров из ведущих ресторанов", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в комитете по культуре и туризму администрации Ялуторовска.

Количество человек в командах варьируется — от восьми до 15 человек. Самой многочисленной заявленной на "Битву блинопеков" сборной является команда "Опоры России".

25 февраля в Ялуторовске прошел тест-драйв, на который съехались все участники предстоящего масленичного состязания. Команды пробовали приготовить блины на двух трехметровых сковородах.

1 марта в 11 часов 40 минут на площади Победы начнется построение "Масленичного хода" во главе с тещей. Повезут чучело масленицы, пойдут команды блинопеков, представители учреждений и организаций нарядятся в соответствии с праздников, возьмут с собой поварешки, ложки и сковородки. Процессия двинется в сторону Сретенской площади, где в 12 часов и развернется праздничное действо.

Как отмечают в комитете по культуре и туризму администрации Ялуторовска, в 2020 году на масленичных гуляниях в Ялуторовске будет использована и метровая сковорода. На ней 1 марта планируют выпечь разноцветные блины.

Организаторы будут выбирать среди блинопеков победителей. Главный приз — денежный приз в 50 тыс. рублей.

Вход на "Ялуторовскую масленицу" свободный. С полной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте Ялуторовского острога.

Инна Пахомова