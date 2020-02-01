Спартакиада преподавателей вузов продолжается в Тюмени
Спартакиада среди образовательных организаций высшего образования подходит к завершению. Участники боролись за звание сильнейшего сразу в трех видах испытаний, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.
В дартсе золотую награду завоевала команда Тюменского индустриального университета, серебряным призером стала сборная государственного аграрного университета Северного Зауралья, а бронзовым – дружина Тюменского госуниверситета.
В настольном теннисе первое место вновь заняли преподаватели ТИУ, второе – представители ТюмГУ, а третье – Тюменского медуниверситета.
Заключительным испытанием станет мини-футбол. Состязание стартует 25 февраля в спортзале Тюменского индустриального университета (ул. Володарского, 38). Церемония награждения победителей состоится 28 февраля в 18 часов.