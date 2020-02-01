На нечетной стороне улицы Воровского запретят остановку транспорта
| Фото: www.tyumen-city.ru
Знаки, запрещающие стоянку и остановку транспортных средств, появятся на улице Воровского в Тюмени в районе дома №35 (по нечетной стороне), сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Ограничение будет введено с 19 марта для упорядочения парковки транспортных средств и повышения пропускной способности улицы Воровского.
Места, запрещающие стоянку/остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор".
| Фото: www.tyumen-city.ru