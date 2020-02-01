В Тюмени продолжается строительство центра спортивной гимнастики

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

В Тюмени продолжается строительство центра спортивной гимнастики в квартале улиц Волочаевская-Таежная-Ватутина-Дружбы. Работы начались в апреле 2019 года, на сегодня полностью готова коробка здания, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На объекте смонтированы внутренние инженерные сети, здание подключено к отоплению. В ближайшее время начнется внутренняя отделка помещений. Общая площадь центра составит около 6 тыс. кв.м. Здание с переменным количеством этажей - от одного до четырех будет состоять из нескольких блоков.

В первом блоке планируется обустроить спортзал размером 66 на 30 метров с трансформируемыми трибунами на 256 мест. Во втором блоке разместятся гардероб, комнаты персонала, буфет. На втором этаже блока будут запроектированы малый гимнастический зал, зал хореографии и зал индивидуальной силовой подготовки.

В третьем блоке здания разместятся душевые и раздевалки, помещение для силовой подготовки спортсменов. Четвертый блок отдадут под административную часть. Здесь будут работать - кабинет врача, кабинет экстренной помощи, а также разместятся помещения для судей, тренеров с душевой и просторный конференц-зал. Срок завершения строительства по контракту – декабрь 2020 года.