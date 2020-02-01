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Симфоджаз в исполнении оркестра "Золотая труба" и ДШИ "Гармония" услышат тюменцы

Общество, 08:42 28 февраля 2020

kto72.ru | Фото: kto72.ru

Новую программу "Симфо-джаз 2 в 1" представит оркестр "Золотая труба" им.В. Виткалована на сцене ДК "Нефтяник" 15 марта. Программа концерта продолжит традицию совместного выступления двух разноплановых коллективов: джаз-оркестра "Золотая труба" и эстрадно-симфонического оркестра Детской школы искусств "Гармония", сообщает ТКТО.

В отличие от полюбившейся тюменской публике "Битвы оркестров", коллективы выступят единым целым, вдохновленные одним из ярчайших музыкальных направлений ХХ века – симфоджазом. Творческий союз состоявшихся профессионалов – музыкантов "Золотой трубы", педагогов школы искусств с юными талантливыми исполнителями – учащимися музыкального отделения ДШИ – созвучен самому духу симфоджаза, объединившего академические традиции с самым молодым видом музыкального искусства ХХ века.

Зрители услышат самые интересные произведения столетия, в том числе из легендарных мюзиклов и известных анимационных фильмов ХХI века.

Художественный руководитель джаз-оркестра "Золотая труба" - Валерий Дрозд. Солисты оркестра: Сергей Дьяконов-Дьяченков, Светлана Костко, Виктория Некрасова. Художественный руководитель и дирижер эстрадно-симфонического оркестра детской школы искусств "Гармония" - Тимур Бахров.

Солисты оркестра: лауреат международных конкурсов Рената Казанская, Людмила Юрченко, вокальный ансамбль "Зефирки", Яна Шишкова (фортепиано).

Ведущие Юлия Варламова и Леван Допуа.

Билеты можно купить на сайте в кассах ТКТО и на сайте ДК "Нефтяник".

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