Дворовые спортсмены Тюмени встретятся на городской спартакиаде

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Соревнования по дартсу и многоборью ВФСК "ГТО" в рамках спартакиады дворовых команд города пройдут в Тюмени 1 марта. Тридцать команд в каждом виде спорта соберутся в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Состязания пройдут по возрастным группам 10-17 лет, 18-49 лет, 50 лет и старше. В многоборье ГТО будут представлены следующие нормативы: бег на короткие дистанции, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание рук в упоре лежа на полу (для девушек), подтягивание из виса на высокой перекладине (для мужчин), прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине.

В рамках спартакиады уже прошли состязания по шорт-треку и скандинавской ходьбе. В программе также заявлены шашки, мини-футбол, волейбол, баскетбол и эстафета по скандинавской ходьбе.