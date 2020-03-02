Тюменский филармонический оркестр выступит в Москве и Санкт-Петербурге

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Тюменский филармонический оркестр даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге по приглашению Валерия Гергиева. 10 марта состоится выступление в концертном зале Мариинского театра, 11 марта - в концертном зале "Зарядье", сообщает ТКТО.

Тюменский филармонический оркестр – один из самых молодых симфонических коллективов в России. В 2020 году коллектив отмечает свой первый юбилей — 5 лет со дня создания.

Первый концерт коллектива состоялся 20 ноября 2015 года на музыкальном фестивале Дениса Мацуева. За время своего существования коллектив дал около 300 выступлений.

Тюменский филармонический оркестр ведет активную гастрольную деятельность. 15 апреля 2018 года на сцене концертного зала Мариинского театра в рамках российских гастролей коллектив представил программу из сочинений Альфреда Шнитке и Сергея Рахманинова. Затем была Москва, Казань, Воткинск, Ижевск, Пермь. В 2019 году с аншлагом состоялись гастроли в ямальских городах Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Губкинском, Муравленко и Ноябрьске. В некоторых северных городах филармонический оркестр выступал впервые.

С каждым годом профессиональный уровень музыкантов растет. В 2019 году в честь 75-летия Тюменской области жителям и гостям региона была представлена программа "Вечера на набережной" Тюменского филармонического оркестра и артистов Государственного академического Большого театра России.

В конце 2019 года рейтинговым агентством "Сибирь" был проведен опрос на самое яркое культурное событие года. Большинство голосов было отдано за празднование 75-летия области и концерт на воде, который посетили около 50 тыс. человек.