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Проект "Кабинет Деда Мороза" студентки ТюмГУ отобран во второй тур олимпиады "Я - профессионал"

Общество, 16:43 02 марта 2020

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Студентка третьего курса ТюмГУ Юлия Турыгина, обучающаяся по профилю "Изобразительное искусство", с проектом "Кабинет Деда Мороза" прошла во второй тур олимпиады "Я - профессионал" по направлению "Дизайн", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Заключительный этап регионального тура объединил студентов городов Уральского Федерального округа, а также Кировской области. Участники представляли проекты по профилям "Коммуникационный дизайн", "Фотография", "Территориальный брендинг и дизайн городской среды".

Результаты заключительного этапа олимпиады будут известны в марте.

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# дизайн , олимпиада Я - профессионал , ТюмГУ

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