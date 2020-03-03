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Стать участником экспедиции в Долину Царей приглашают любителей археологии

Общество, 08:33 03 марта 2020

www.rgo.ru | Фото: www.rgo.ru

Конкурс на участие в третьем сезоне Международной комплексной археолого-географической экспедиции по изучению кургана Туннуг в Республике Тыва проводит до 31 марта Русское географическое общество.

Стать частью экспедиционной команды масштабного археологического проекта, проливающего свет на историю скифов, могут юноши и девушки в возрасте от 18 до 35 лет (включительно).

Он является частью так называемой Долины царей, где находится множество "царских" курганов скифского времени. По предварительным данным, захоронение кургана Туннуг – самый крупный и самый ранний скифский памятник начала – середины IX века до н. э. В 2019 году в ходе археологических работ на кургане был обнаружен ряд ценных артефактов, в этом году изучение кургана и поиски артефактов продолжатся.

Руководители экспедиции предполагают интересные находки, так как археологи доберутся до сердца древнего кургана. Помимо раскопок для команды добровольцев подготовлена насыщенная культурная программа: лекции археологов Института истории материальной культуры РАН, спортивные мероприятия, посещение музеев и достопримечательностей Тувы и соседних регионов.

Экспедиция пройдет в три смены в летние месяцы: с 1 по 30 июня, с 1 по 31 июля и с 1 по 31 августа.

Для того чтобы принять участие в одной из смен, необходимо заполнить заявку на сайте Молодежного клуба РГО. Список победителей конкурса и будущих участников экспедиции будет опубликован до 15 апреля.

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# археология , раскопки , Русское географическое общество , экспедиция

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