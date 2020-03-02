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Более семидесяти работ представили тюменцам на выставке "Пейзажи"

Общество, 17:49 02 марта 2020

информационно-библиотечный центр для молодежи | Фото: информационно-библиотечный центр для молодежи

75 работ тюменского художника Александра Васильева представили на выставке "Пейзажи", которую презентовали в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) 29 февраля, сообщает библиотека.

Работы, датированные 1998-2019 годами, условно можно разделить на несколько тем. Так, тема Родины вместила в себя картины, посвященные Галичу — городу, где прошли детство и юность автора. Здесь можно увидеть и работы, написанные во время отдыха и выездных пленэров с учениками и международном пленэре "Мосты соединяют. Дружба без границ".

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Александр Васильев - постоянный участник и лауреат областных, зональных и всероссийских выставок. Но как говорит автор, каждая выставка неповторима, ведь в ней на суд зрителя представлены работы, проверенные временем и новые картины, на которые художник ждет зрительского отклика.

Выставка проработает в информационно-библиотечном центре для молодежи до 30 марта.

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# выставка , искусство

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