Более семидесяти работ представили тюменцам на выставке "Пейзажи"

| Фото: информационно-библиотечный центр для молодежи | Фото: информационно-библиотечный центр для молодежи

75 работ тюменского художника Александра Васильева представили на выставке "Пейзажи", которую презентовали в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) 29 февраля, сообщает библиотека.

Работы, датированные 1998-2019 годами, условно можно разделить на несколько тем. Так, тема Родины вместила в себя картины, посвященные Галичу — городу, где прошли детство и юность автора. Здесь можно увидеть и работы, написанные во время отдыха и выездных пленэров с учениками и международном пленэре "Мосты соединяют. Дружба без границ".

Александр Васильев - постоянный участник и лауреат областных, зональных и всероссийских выставок. Но как говорит автор, каждая выставка неповторима, ведь в ней на суд зрителя представлены работы, проверенные временем и новые картины, на которые художник ждет зрительского отклика.

Выставка проработает в информационно-библиотечном центре для молодежи до 30 марта.