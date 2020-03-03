Тюменские лыжники поборются за награды первенства России

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

24 спортсмена и шесть тренеров представят Тюменскую область на первенстве России среди юниоров 19-20 лет, сообщает Федерация лыжных гонок России.

В состав женской команды вошли Елизавета Бекишева, Полина Буравлева, Элина Гарафутдинова, Ирина Карькова, Татьяна Костюнина, Анастасия Куликова, Елизавета Лупатова, Дарья Малышева, Наталья Мекрюкова, Екатерина Ощепкова, Виктория Парыгина, Снежанна Пелевина, Вероника Таушканова, Анна Хоботова и Полина Чекменева.

В составе мужской сборной от тюменского региона включены Александр Акуленко, Ленур Ахметшин, Александр Буренков, Артем Горчаков, Максим Григорьев, Артем Жданов, Даниил Окунев, Савелий Рожин и Александр Сизиков.

Самой многочисленной командой на первенстве России стала сборная Московской области. В ее состав входит 31 лыжник. 29 спортсменов - лыжники Санкт-Петербурга, 26 представят Москву. За честь сборной Югры будут бороться 17 спортсменов.

Соревнования пройдут в дер. Кононовская Архангельской области с 17 по 23 марта.