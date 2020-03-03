Подозреваемой в убийстве ребенка тюменке дадут последнее слово

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области (архив) | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области (архив)

Тюменке Виктории Айметдиновой, подозреваемой в убийстве пятимесячного мальчика в Заводоуковске, дадут последнее слово и вынесут приговор 17 марта. Об этом сообщает Заводоуковский городской суд.

Очередное закрытое судебное заседание по уголовному делу в отношении девушки прошло 3 марта. На нем состоялись прения сторон.

Судебные разбирательства в отношении Айметдиновой в суде начались 20 января 2020 г. Уголовное дело основано на применении к ней принудительной меры медицинского характера за совершение общественно–опасных деяний, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Напомним, днем 24 сентября 2019 года девушка решила похитить пятимесячного ребенка, за которым присматривала. Она одела малыша и ушла в лес, расположенный рядом с домом. "Через непродолжительное время женщина, находясь в лесном массиве, причинила ребенку телесные повреждения, от которых он умер на месте происшествия", — сообщили следователи. Девушку нашли в лесу, ее задержали и заключили под стражу.