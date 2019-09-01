Пропавшую девушку с чужим малышом ищут в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пропавшую девушку с чужим ребенком, за которым она присматривала, ищут полицейские в Заводоуковске. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Антон Каморников.

Сообщение о пропаже девушки 1995 года рождения с малолетним ребенком поступило в полицию Заводоуковска 24 сентября в 17 часов 30 минут. К правоохранителям обратились родители малыша. "Девушка ухаживала за ребенком, оставалась с ним. Когда вернулись родители, то никого не обнаружили. На телефонные звонки девушка не отвечала. Родители решили обратиться в полицию", — рассказал Антон Каморников.

Местонахождение девушки и ребенка устанавливается. Людей, обладающих какой-либо информацией о случившемся, просят обратиться в полицию по телефону: 8 (34542) 21002.

Инна Пахомова