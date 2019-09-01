Пропавшего в Заводоуковске ребенка нашли мертвым в лесу

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Тело пропавшего ребенка обнаружили в лесном массиве волонтеры, сотрудники полиции и следователи возле Заводоуковска 25 сентября. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Поисковые мероприятия завершены. "В лесном массиве неподалеку от города были обнаружены девушка и тело ребенка", — рассказал он.

Антон Каморников сообщил, что девушка жива. Сейчас она задержана.

Причина смерти ребенка устанавливается, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Напомним, сообщение о пропаже девушки 1995 года рождения с малолетним ребенком поступило в полицию Заводоуковска 24 сентября в 17 часов 30 минут. К правоохранителям обратились родители малыша. После пропажи ребенка следователи возбудили уголовное дело по п."д" ч.2. ст. 126 УК РФ "Похищение несовершеннолетнего".

Инна Пахомова