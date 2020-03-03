Летчики десантно-пожарных групп готовятся к пожароопасному периоду

департамента лесного комплекса Тюменской области департамента лесного комплекса Тюменской области

К началу пожароопасного сезона инструкторы десантно-пожарных групп и летчики-наблюдатели пройдут курс теории охраны лесов от пожаров, десантной подготовки, охраны труда и техники безопасности при выполнении охранных работ, закрепят навыки пользования лесопожарным оборудованием, правила ведения радиосвязи, пройдут тренировочные спуски с вышки-тренажера.

На Тюменской базе авиационной и наземной охраны лесов (ГБУ ТО "Тюменская авиабаза"), как сообщает пресс-служба областного департамента лесного комплекса, проходят учебно-методические сборы в рамках подготовки в пожароопасному сезону 2020. Они продлятся до 6 марта.

Повышение квалификации сотрудников, отмечено в сообщении, – важный этап подготовки к прохождению пожароопасного сезона.

Уже с 10 по 12 февраля 30 сотрудников ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" прошли курс по направлению “руководитель тушения лесных пожаров” на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.

С 25 по 28 февраля 48 сотрудников обучились на руководителей тушения крупных лесных пожаров. Курс включает в себя помимо организации тушения лесных пожаров еще и проведение спасательных работ на месте пожара, основы оказания первой помощи пострадавшим, в том числе в нестандартных и кризисных ситуациях.

В 2019 году было обучено только 40 человек. До конца марта запланировано проведение учений диспетчерских служб в лесничествах Тюменской области. К началу пожароопасного сезона тюменские службы по охране лесов от пожаров соберутся в Казанском и Уватском лесничествах на межрайонных учениях для контрольной отработки всех этапов борьбы с огнем совместно с ГУ МЧС РФ России по Тюменской области. В Казанском лесничестве учения пройдут совместно с представителями Республики Казахстан.

В прошлом году на землях лесного фонда Тюменской области, по данным департамента лесного хозяйства, ликвидировано 119 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 2 491,53 га.