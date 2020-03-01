  • 10 марта 202010.03.2020вторник
  • USD67,5175
    EUR75,8424
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер южный

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в тюменской "Жемчужине Сибири"

Спорт, 12:08 10 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Чемпионат страны по лыжным гонкам пройдет в Тюмени с 27 марта по 5 апреля, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Соревнования начнутся в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 28 марта. В этот день состоятся спринтерские гонки свободным стилем. На следующий день будут разыграны медали в мужском и женском скиатлоне. 31 марта пройдут гонки классическим стилем: женщины побегут 10 км, мужчины - 15 км.

1 апреля состоится командный спринт, 3 апреля - эстафета. Завершится чемпионат России гонками свободным стилем. 4 апреля женщины пробегут дистанцию 30 км. На следующий день мужчины преодолеют 50 км.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Жемчужина Сибири , лыжные гонки , чемпионат России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:08 10.03.2020Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в тюменской "Жемчужине Сибири"
11:46 10.03.2020БК "Нефтехимик" обменялся победами с краснодарскими баскетболистами
10:51 10.03.2020Названы победители областного фестиваля ГТО среди семей
17:17 09.03.2020Экстремальный забег "Стальной характер - Холод" состоялся в Тюмени