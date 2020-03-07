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Защищенность объектов образования обсудили в Уватском районе

Общество, 18:38 06 марта 2020

www.uvatregion.ru/ | Фото: www.uvatregion.ru/

На заседании антитеррористической комиссии в Уватском районе обсудили реализацию требований постановления правительства РФ о защищенности школ и детских садов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Все объекты образования оснащены кнопкой передачи тревожных сообщений и оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре. На объектах второй и третьей категорий ведется видеонаблюдение и охрана частной организацией, на объектах четвертой категории охрану осуществляют штатные сотрудники", - рассказала представитель районного управления по социальным вопросам Вера Ямова.

15 школ и детских садов оснащены ручными металлоискателями, такое оборудование приобретут еще для пяти учреждений. Всего на обеспечение требований антитеррористической защищенности объектов образования предусмотрено 2,6 млн рублей в 2020 году.

Присутствующие обсудили эффективность проведенных мероприятий в рамках комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Тюменской области на 2019-2023 годы, а главы Сорового, Демьянского, Туртасского и Уватского сельских поселений отчитались по профилактике терроризма и экстремизма на подведомственных территориях.

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# защищенность , Уватский район , школы

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