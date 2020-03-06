Акция по сбору продуктов для малоимущих семей объявлена в Тобольске

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Акция по сбору продуктов питания для малоимущих семей и семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, пройдет в Тобольске у "Семейного магнита" 8 марта с 12 часов, сообщают организаторы.

Нуждающимся нужны мука, сахар, крупы, дрожжи, подсолнечное масло и другая белковая пища. По словам устроителей благотворительной акции, если у тоболяков нет возможности подойти к этому месту и времени, то можно связаться с волонтером Кристиной Пиценко по телефону +79582529278, и передать продукты ей в более удобное время.

Также можно пожертвовать деньгами и Татьяна Гриценко закупит все в этот же день, а отчет можно посмотреть в группе во ВКонтакте.

Подобная акция уже проходила в Тобольске с 27 февраля по 3 марта. Помощь получили 14 семей города и дер. Липовка.