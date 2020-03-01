Двух человек спасли тюменские огнеборцы на улице Белинского

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Двух человек спасли тюменские пожарные на ул. Белинского, 10 в Тюмени 9 марта.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев, вызов поступил в 16 часов. Произошло возгорание в электрощитовой на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Огонь повредил внутреннюю отделку на площади три квадратных метра.

"Сотрудники 123-й пожарно-спасательной части спасли из зоны воздействия опасных факторов двух человек. Причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки", — рассказал Александр Зубарев.

Инна Пахомова