Пятеро детей получили травмы в авариях на дорогах Тюменской области

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пятеро детей получили травмы в авариях на дорогах Тюменской области 10 марта, двое из них пострадали в автобусах, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В автобусе ЛИАЗ маршрута № 39 на ул. Уездной в Тюмени упала коляска с двухлетней девочкой. От удара малышка получила травму. Мама в это время сидела. По ее словам, она держала коляску, но кондуктор утверждает обратное. Обстоятельства этого происшествия выясняются. По предварительным данным, в момент инцидента водитель автобуса не совершал резких маневров.

В автобусе маршрута № 14 на ул. Ямской при резком торможении упал 10-летний мальчик, сидевший с мамой. Ребенок ушибся. Водитель автобуса утверждает, что его подрезал другой автомобиль. Обстоятельства выясняет ГИБДД.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В Заводоуковске автоинспекторы разыскивают водителя автомобиля, сбившего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Шоссейной, 14. ДТП произошло 10 марта около 15-16 часов. Водитель уехал с места происшествия, а мальчик обратился в больницу с травмой ноги.

На 308-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе столкнулись два автомобиля Hyundai. Одна из машин выехала на встречную полосу. В ДТП пострадали семилетняя девочка и ее мама, пассажирка автомобиля. Девочка госпитализирована.