Ишимский инвестор построит в городе семиэтажный жилой дом

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Компания "Стройимпульс" Ишима выиграла конкурс на строительство семиэтажного жилого дома на месте деревянных домов по ул. Карла Маркса, которые были признаны аварийными в 2018 году. Жильцы расселены. Строительство нового дома начнется в 2020 году.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Ишима Дмитрий Лизунов.

"Сейчас на этом месте ведутся подготовительные работы по расчистке площадке. Строительство начнется, когда у застройщика будет готова проектно-сметная документация, получено разрешение на строительство. Департамент имущественных отношений Ишима сформировал земельный участок на месте снесенных аварийных домов. Его инвестор выкупил и планирует на нем строить семиэтажный дом с четырьмя подъездами", - рассказал он.

Запланировано благоустройство прилегающей к новому дому территории, оборудование парковочных мест, размещение детских игровых комплексов. На пересечении улиц Карла Маркса и Гаранина застройщик разобьет небольшую парковую зону.

По словам Дмитрия Лизунова, компания "Стройимпульс" построила в Ишиме не один дом. Они строят и объекты социального назначения. В 2019 году ремонтировали школу в Заводоуковске, в Тобольске занимались реставрацией объектов культурного наследия.

"За счет бюджетных средств в Ишиме строится Дворец культуры. На сегодня проходим стадию согласования по размещению техзадания на разработку проектной документации строительства Ледового крытого корта, - говорит заместитель главы по городскому хозяйству Ишима Дмитрий Лизунов. - Средства на его строительство будут выделены из областного бюджета. Выйдем на торги, будем определять подрядчика по проектированию. Планируем в этом году проектную документацию разработать, в 2021 году провести торги, начать строить".

Также в администрации Ишима заняты проектами капитального ремонта двух школ – 31 и школы-интерната города. На днях введут в эксплуатацию дополнительный корпус на 150 мест в детском саду. Разрабатывают проект реконструкции школы №4. На эти цели средства ожидают из областного бюджета.

Анжела Лебедева