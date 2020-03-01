Строительство рыбоводного завода на реке Таз завершат к концу 2020 года

| Фото: dapk.yanao.ru | Фото: dapk.yanao.ru

Строительство рыбоводного завода на р. Таз завершат в конце 2020 года, сообщает ИА "Север-Пресс".

В прошлом году были проведены инженерно-изыскательские работы, подготовлена проектная документация. Также была обустроена экспериментальная садковая линия по выращиванию молоди сиговых видов рыб. В начале июля прошлого года в садковую линию были помещены 82 тыс. мальков навеской 0,7 гр. и за неполных два месяца была получена молодь чира средней навеской 20 гр. Молодь из садков выпустили в августе в объеме около 72 тыс. штук.

Эксперимент показал очень хорошие темпы роста и высокую жизнеспособность молоди чира в естественных условиях подращивания. Это технологическое решение легло в основу дальнейшей реализации проекта.

Работа по искусственному воспроизводству на р. Таз будет вестись параллельно, не дожидаясь окончания строительства производственных объектов. В конце июня этого года смонтируют рыбоводно-технологическое оборудование. Уже заключен контракт на поставку оборудования норвежского производства. До конца мая оборудование доставят в п. Тазовский. В июне садки смонтируют и установят в русле реки.

Это позволит уже в 2020 году начать полноценную работу по воспроизводству ценных видов сиговых рыб, выпустить в р.Таз порядка 300 тыс. штук молоди чира и параллельно вести строительство завода. После выхода объекта на проектную мощность выпуски подрощенной молоди составят около 2 млн штук ежегодно.