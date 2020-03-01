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Двух детей вывели из загоревшегося дома на улице Даргомыжского в Тюмени

Происшествия, 11:09 17 марта 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Двух детей вывели сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области из загоревшегося дома №35 на ул. Даргомыжского в региональной столице 16 марта.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России, сообщение о возгорании поступило в 22 часа 25 минут — загорелся одноэтажный частный дом. На место выезжали сотрудники 40-й пожарно-спасательной части. "Они быстро ликвидировали пламя. По предварительной причине, пожар мог произойти из-за короткого замыкания", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев.

Сотрудники ГИБДД вывели из помещения двух детей. Автоинспекторы увидели дом с загоревшейся крышей. Выбежала женщина и попросила помощи, сказала, что в здании находятся двое детей. Вместе с ней сотрудники региональной Госавтоинспекции вывели несовершеннолетних и отвели их к соседям.

Огонь повредил кровлю жилого дома на площади два квадратных метра.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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