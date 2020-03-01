Более двухсот тысяч цветов будут радовать тюменцев в Центральном округе летом

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте (архив)

232 тыс. 317 цветов высадят в Центральном административном округе в Тюмени в 2020 году, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Руководитель управы Центрального округа Владислав Черкашин отмечает, что площадь цветников составит четыре тысячи 425 квадратных метров. А в местах общего пользования планируют установить 148 вазонов и пять элементов вертикального озеленения.

Кроме того, говоря об основных направлениях развития на 2020 год, руководитель управы ЦАО добавил, что в округе установят новые остановочные павильоны. Для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан, в том числе инвалидов по зрению, выполнят работы по адаптации пешеходных маршрутов от остановочных пунктов к востребованным городским объектам. Чтобы маломобильным горожанам было удобнее передвигаться планируется восстановление перекидных мостиков через каналы по ул. Мелиораторов и ул. 70 лет Октября.