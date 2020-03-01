Автоинспекторы Тобольска проводят акцию "Каникулы без ДТП"

| Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Автоинспекторы Тобольска проводят акцию #КаникулыБезДТП с 16 по 29 марта, сообщает администрация города.

"В период школьных каникул и карантинных мероприятий дети чаще всего остаются без присмотра взрослых, поэтому значимость профилактической работы с несовершеннолетними участниками движения и их родителями резко возрастает", - отмечают госинспекторы.

С начала 2020 года на дорогах Тюменской области в результате 51 дорожно-транспортного происшествия четыре ребенка погибли и 62 получили различные травмы. Рост детского дорожно-транспортного травматизма зарегистрирован в Ярковском, Тобольском, Заводоуковском, Исетском, Упоровском и Ялуторовском районах.