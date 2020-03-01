Названы победители фотоконкурса "Милая мама" в Ялуторовске

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: Молодежный центр Ялуторовска во ВКонтакте

43 фотографии в пяти номинаций поступили на первый фотоконкурс "Милая мама", который прошел в молодежном центре Ялуторовска со 2 по 13 марта.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила куратор конкурса, специалист по работе с молодежью Молодежного центра Ялуторовска Татьяна Исакова.

"Напомним, что в конкурсе могли участвовать все жители Ялуторовска в двух возрастных категориях: до 17 лет и старше 17 лет. Все участники проявили себя с творческой стороны, все фото работы были оценены по достоинству", - сказала она.

В номинации "Семейное счастье" победа досталась Владимиру Бояринкову.

Галина Зорина и Кирилл Куркин стали победителями в номинации "Мать и дитя". Ольга Зорина, по мнению жюри, прислала на конкурс самую лучшую работы для номинации "В ожидании чуда".

Победителем в номинации "Мамины глаза" Вера Руснак и Константин Сапожников. Грамоту за победу в номинации "Мамы всякие важны, мамы всякие нужны" достанется Полине Куркиной.