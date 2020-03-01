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В Тюменской области продолжится комплексное обустройство дорожной инфраструктуры

Экономика, 09:21 21 марта 2020

Архивное фото. Портал "Тюмень - наш дом"

Более 175 километров дорог отремонтируют в Тюменской области в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает Главное управление строительства.

Дорожные работы пройдут в районе Ирбитского тракта. Контракт на ремонт автомобильных дорог регионального значения "Каменка-Успенка" и "Кулакова-Каменка" заключен с подрядчиком "ТОДЭП".

"Активное строительство и реконструкция автодорог - непременное условие повышения инвестиционной привлекательности региона, укрепления экономики и улучшения жизни тюменцев. Дорожное строительство в регионе идет хорошими темпами. Наша задача - не снижать их. Выполнить комплексное обустройство дорожной инфраструктуры качественно, поскольку от этого зависит безопасность дорожного движения и жизнь наших земляков", - считает губернатор Александр Моор.

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# Александр Моор , Главное управление строительства , дорожная безопасность , ремонт дороги

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