Лекарства одиноким и пожилым тюменцам доставят на дом

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Пожилым тюменцам, которые находятся на бесплатном лекарственном обеспечении, начнут доставлять лекарственные препараты на дом с 27 марта.

Об этом сообщила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения областного департамента соцразвития Гульнара Байматова.

Она пояснила, что социальные службы будут взаимодействовать с поликлиниками. Такая мера принимается для того чтобы гражданам, которые будут находиться дома на самоизоляции, не пришлось идти сначала в поликлинику за рецептом, а затем в аптеку за препаратами.

"В этой работе в будут задействованы более 300 человек по всей области, из них более 200 - в Тюмени. Это не только социальные работники, но и волонтеры. Мы работаем над тем, чтобы пул волонтеров расширялся. Наша задача - оказать помощь одиноко проживающим гражданам, у которых нет родственников", - подчеркнула Гульнара Байматова.

Помимо бесплатного лекарственного обеспечения работники социальных служб и волонтеры продолжат доставлять на дом продукты питания, товары первой необходимости и лекарства. Для этого пожилым людям, одиноко проживающим пенсионерам, и тюменцам, которые находятся на самоизоляции, необходимо обратиться по телефону консультационного пункта 8-800-201-41-41.

"Консультационный пункт начал работать в Тюмени с 19 марта. На сегодня к нам обратились уже более 200 человек. Так, 26 марта по заявкам на продукты питания поступило 10 звонков, они уже отработаны. Точно также в муниципальных образованиях продукты доставляют социальные работники и волонтеры", - рассказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения областного департамента соцразвития.

Все волонтеры перед посещением пенсионеров проходят инструктаж, им регулярно замеряют температуру, оценивают общее состояние организма, выдают антисептики, маски и одноразовые перчатки. Гульнара Байматова уточнила, что пока волонтеры работают в паре с социальными работниками, а соцработники имеют при себе удостоверения.

Любовь Голышева