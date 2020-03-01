В Тюменской области закроют ТРЦ и рестораны из-за коронавируса

Фото ТРЦ "Кристалл" ВК Фото ТРЦ "Кристалл" ВК

Работа предприятий розничной торговли, за исключением аптек и магазинов, реализующих продовольствие и товары первой необходимости, приостанавливается в Тюменской области на период с 28 марта по 5 апреля в соответствии с постановлением главы региона. Об этом сообщил на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Деятельность торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов также прекращается, за исключением расположенных на их территориях торговых предприятий, реализующих продовольствие и товары первой необходимости. Продовольственные супермаркеты и гипермаркеты продолжают работу в обычном режиме", - подчеркнул заместитель губернатора.

Все остальные крупные или малые магазины и заведения общественного питания будут закрыты, добавил Андрей Пантелеев. Все предприятия общепита также прекращают работу, за исключением розничной продажи и доставки своей продукции на дом.

"Эти ограничения не распространяются на буфеты, кафе и столовые, находящихся на предприятиях, которые продолжат свою деятельность во время следующей недели. Список таких предприятий будет конкретизирован позже", - отметил заместитель губернатора.

Прекращается заезд на санаторно-курортные учреждения. Но люди, которые уже там находятся, продолжат лечение. Это касается и всех тюменских термальных источников.

Введен еще ряд ограничений, сообщил Андрей Пантелеев. Стоматологические медучреждения будут обслуживать пациентов только в экстренных случаях, при сильной зубной боли. В отелях питание вводится только в номерах. Также ограничивается посещение религиозных объектов.

"Эти временные ограничения позволят сохранять ситуацию по распространению коронавируса в регионе под контролем", - подчеркнул заместитель губернатора.

Все вопросы по поводу мер в отношении бизнеса, принимаемых в связи с коронавирусом, можно направлять на электронный адрес департамента потребительского рынка Тюменской области lp-to@72to.ru.

Евгений Бабенко