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Почта России переходит на особый режим работы

Общество, 13:49 28 марта 2020

Почта России

Отделения почтовой связи Тюменской области закроются для посещений с 30 марта по 1 апреля 2020 года. Почтальоны продолжат работу в обычном режиме.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Почты России, это касается только посещений. Полностью останавливать деятельность почта не будет - это важное звено во многих отраслях жизни, в том числе торговли, логистики, финансовой сфере. Главная задача компании сейчас - обеспечить доступность почтовых услуг без риска заражения коронавирусной инфекцией.

"Настоятельно рекомендуем клиентам пользоваться цифровыми сервисами и готовы
оказывать необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием
коммунальных платежей, доставку писем и другое. При этом сотрудники продолжат
обработку посылок, письменной корреспонденции и почтовый обмен", - пояснили в УФПС Тюменской области.

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# карантин , Почта России

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