Почта России переходит на особый режим работы

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Отделения почтовой связи Тюменской области закроются для посещений с 30 марта по 1 апреля 2020 года. Почтальоны продолжат работу в обычном режиме.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Почты России, это касается только посещений. Полностью останавливать деятельность почта не будет - это важное звено во многих отраслях жизни, в том числе торговли, логистики, финансовой сфере. Главная задача компании сейчас - обеспечить доступность почтовых услуг без риска заражения коронавирусной инфекцией.

"Настоятельно рекомендуем клиентам пользоваться цифровыми сервисами и готовы

оказывать необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием

коммунальных платежей, доставку писем и другое. При этом сотрудники продолжат

обработку посылок, письменной корреспонденции и почтовый обмен", - пояснили в УФПС Тюменской области.