Тюменские студенты стали дипломантами олимпиады "Я – профессионал"

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

68 студентов из вузов Тюменской области стали дипломантами Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал", одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Регион стал 11-м в рейтинге субъектов РФ по количеству дипломантов, сообщают организаторы.

Дипломантами олимпиады стали студенты ТюмГУ, ТИУ , ГАУ Северного Зауралья, ИПИ им. П. П. Ершова, филиал ТюмГУ, филиал ТИУ Тобольске и ТГМУ.

Среди них один золотой медалист, четыре серебряных и четыре бронзовых; 27 победителей и 32 призера. Они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в профильной компании. Для медалистов предусмотрены денежные премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.

В 2019-2020 учебном году олимпиада "Я – профессионал" прошла в третий раз. Всего дипломантами стали 3 тыс. 758 участников проекта из 70 регионов страны.