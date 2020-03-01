  • 30 марта 202030.03.2020понедельник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские студенты стали дипломантами олимпиады "Я – профессионал"

Общество, 18:36 30 марта 2020

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

68 студентов из вузов Тюменской области стали дипломантами Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал", одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Регион стал 11-м в рейтинге субъектов РФ по количеству дипломантов, сообщают организаторы.

Дипломантами олимпиады стали студенты ТюмГУ, ТИУ , ГАУ Северного Зауралья, ИПИ им. П. П. Ершова, филиал ТюмГУ, филиал ТИУ Тобольске и ТГМУ.

Среди них один золотой медалист, четыре серебряных и четыре бронзовых; 27 победителей и 32 призера. Они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в профильной компании. Для медалистов предусмотрены денежные премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.

В 2019-2020 учебном году олимпиада "Я – профессионал" прошла в третий раз. Всего дипломантами стали 3 тыс. 758 участников проекта из 70 регионов страны.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# образование , олимпиады , студенты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:11 30.03.2020Призывы остаться дома будут звучать из городских громкоговорителей
19:45 30.03.2020Елена Майер приглашает жителей региона на экскурсии, выставки, концерты в онлайн
19:32 30.03.2020Подать заявление на заключение брака можно только онлайн
19:23 30.03.2020Литературный конкурс "Корономонстр не пройдет" стартовал в Тюмени