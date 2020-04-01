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Следователи ищут тюменца, пропавшего десять месяцев назад

Происшествия, 14:49 01 апреля 2020

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Мужчину, пропавшего без вести, разыскивают в Тюменской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

33-летний житель Тюмени Денис Фомичев 6 июня 2019 года около 20 часов 30 минут находился на остановочном комплексе автодороги Тюмень - Курган, расположенном у с. Шорохово Исетского района. После этого о его местонахождении ничего не известно.

Приметы разыскиваемого: славянской внешности, рост около 180 см, среднего телосложения, был одет в джинсы синего цвета, темную куртку, кроссовки черного цвета.

Все, кто мог видеть потерпевшего в тот день или знает о его местонахождении просят сообщить по телефонам: 8 (34535) 31981, 8 (34537) 21483.

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# пропал человек , розыск

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