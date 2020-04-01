Мастер-класс "Эффектная и эффективная презентация" пройдет на платформе "Лучше дома"

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Мастер-класс "Эффектная и эффективная презентация" пройдет в "Точке кипения" 1 апреля, начало в 14 часов, сообщают организаторы платформы "Лучше дома".

Вячеслав Варлаков прочтет лекцию "Эффектная и эффективная презентация. 7 шагов к успеху", расскажет, как сделать не только информативную, но и красивую презентацию, которая поможет спикеру грамотно организовать презентацию.

Moi-portal.ru во время прямого эфира в 16 часов позвонит двум тюменским фрилансерам — Оле Киселевой, руководителю проекта "Экстрим ЭКСПО", и Дане Гузь, дизайнеру. И узнает у ребят, как можно зарабатывать во время режима повышенной готовности в связи с коронавирусом.

Смотреть здесь.

Марафон полезных привычек: говорим красиво и правильно проведет руководитель театра-студии "Май" Мария Будыкина, начало в 19 часов.

Лекция Ксении Люстиковой по театральной айдентике начнется в 19 часов по ссылке.

Ксения Люстикова – дизайнер из Санкт-Петербурга, участница биеннале графического дизайна "Золотая пчела 12" и "Золотая пчела 13". Участница Европейских и мировых выставок. Ее афиши можно увидеть в театрах столицы и многих других городах России. Эксперт расскажет о том, чем отличается айдентика от брендинга: какие существуют особенности у современной театральной айдентики и как ее создать. Также она рассмотрит тренды в сфере цветовой гаммы, форм, шрифтов и логотипов.

Интерактивная игра "Бон Вояж", второй тур начнется в 20 часов.

Игра помещает игрока в пять определенных точек по всему миру. Исключается большинство мест в Азии и Африке, Южной Америке и центральной Австралии, большая часть Крайнего Севера в Канаде и России. Игра проводится на базе браузерной игры GeoGuessr, которая не предоставляет никакой информации, кроме изображений самой улицы и компаса. Такие вещи, как дорожные знаки, растительность, уровень жизни, климат и движение автомобилей предложены в качестве подсказок помогут вам определить свое местоположение.

Присоединиться к игре можно здесь.

Вебинар. Пижамный мастер-класс "Soft skills" начнется здесь в 20 часов.

Концерт Звонкого на "Новом радио" можно увидеть по ссылке в 20 часов. Большую известность рэперу принесла песня "Голоса", попавшая в топы музыкальных чартов.

Спектакль "Одолжите тенора!" Московского драматического театра им. А. С. Пушкина начнется в 20 часов. В главной роли Сергей Лазарев. Спектакль 12 лет шел на сцене театра и заслуженно завоевал любовь многих зрителей в Москве и за ее пределами. "Одолжите тенора!" – лауреат премий "Чайка" и "Хрустальная Турандот". Смотреть здесь.

Спектакль "Нелепая поэмка" Московского Театра Юного Зрителя начнется в 21 час. Это самый значительный и самый умный спектакль столицы последних лет. Это нелепая поэмка, сочиненная Иваном Карамазовым о Великом Инквизиторе. Это рассказ о том, как Сын Человеческий вновь пришел на землю. Вновь был схвачен и отдан на суд. И о том, нужна ли нам свобода.

Смотреть здесь.

"Домашний сезон" Московской филармонии: "Рахманиновские дни" начнется в 21 час. Концертный зал имени П.И. Чайковского представляет концерт Дениса Мацуева и Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова. Дирижер – Александр Сладковский.

Присоединится можно здесь.