Пожилых людей с симптомами ОРВИ будут тестировать на COVID-19

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

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Обеспечить обязательное тестирование на коронавирус людей старше 65 лет, обратившимся за медпомощью с симптомами ОРВИ, поручила губернаторам главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19 следующих категорий лиц: старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания", – говорится в документе.