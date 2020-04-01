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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пожилых людей с симптомами ОРВИ будут тестировать на COVID-19

Общество, 12:46 01 апреля 2020

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

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Обеспечить обязательное тестирование на коронавирус людей старше 65 лет, обратившимся за медпомощью с симптомами ОРВИ, поручила губернаторам главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19 следующих категорий лиц: старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания", – говорится в документе.

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# здоровье , коронавирус , пожилые люди

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