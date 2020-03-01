Упоровцы пользуются диспетчерской службой для пожилых, инвалидов и матерей-одиночек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

35 звонков поступило от жителей Упоровского района на телефон диспетчерской службы по решению вопросов, связанных с мерами профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель главы района по социальным вопросам Татьяна Завьялова, восемь человек попросили доставить на дом продукты питания.

"Еще трое жителей сделали заказ необходимых им лекарственных препаратов из аптек. Все остальные обращения связаны с получением информации. Число звонков с началом недели самоизоляции выросло, 30 марта в диспетчерскую службу поступило 18 обращений", - рассказала Татьяна Завьялова.

По ее словам, сейчас доставкой продуктов питания, лекарств и других товаров первой необходимости занимаются сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения. При значительном увеличении заявок от жителей соцработникам готовы помочь волонтеры. В муниципалитете сформирован список 114 человек из разных населенных пунктов, которые доставят товары односельчанам. Среди волонтеров педагоги, работники учреждений культуры, спорта.

Добавим, что диспетчерская служба ведет прием звонков ежедневно с 8 до 19 часов. Телефон: (834541) 3-16-95.

Ирина Кургузова