  • 31 марта 202031.03.2020вторник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 6..8 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Упоровцы пользуются диспетчерской службой для пожилых, инвалидов и матерей-одиночек

Общество, 18:25 31 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

35 звонков поступило от жителей Упоровского района на телефон диспетчерской службы по решению вопросов, связанных с мерами профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель главы района по социальным вопросам Татьяна Завьялова, восемь человек попросили доставить на дом продукты питания.

"Еще трое жителей сделали заказ необходимых им лекарственных препаратов из аптек. Все остальные обращения связаны с получением информации. Число звонков с началом недели самоизоляции выросло, 30 марта в диспетчерскую службу поступило 18 обращений", - рассказала Татьяна Завьялова.

По ее словам, сейчас доставкой продуктов питания, лекарств и других товаров первой необходимости занимаются сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения. При значительном увеличении заявок от жителей соцработникам готовы помочь волонтеры. В муниципалитете сформирован список 114 человек из разных населенных пунктов, которые доставят товары односельчанам. Среди волонтеров педагоги, работники учреждений культуры, спорта.

Добавим, что диспетчерская служба ведет прием звонков ежедневно с 8 до 19 часов. Телефон: (834541) 3-16-95.

Ирина Кургузова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# горячая линия , доставка , коронавирус , Упоровский район

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:25 31.03.2020Упоровцы пользуются диспетчерской службой для пожилых, инвалидов и матерей-одиночек
18:15 31.03.2020Около тысячи школьников и детсадовцев Тобольска участвовали в акции "Я знаю ПДД"
17:50 31.03.2020Транспортный и миграционный контроль усилили в Ишимском районе
17:32 31.03.2020Более ста волонтеров помогут жителям Тюменского района в период самоизоляции