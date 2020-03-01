Более тысячи ямальцев, вернувшихся из-за рубежа, прошли через режим самоизоляции

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На домашнем карантине в связи с возвращением из-за границы либо из-за контакта с возможными вирусоностителями находятся 1 тыс. 24 ямальца. С карантинного учета сняты и могут вернуться к привычной жизни 1 тыс. 76 человек.

Ямал - один из немногих регионов страны, где, по данным на утро 31 марта, лабораторно не подтверждено ни одного случая коронавируса. Однако в больницы округа с подозрением на COVID19 помещены 15 человек, сообщает "Север Пресс".