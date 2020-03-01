В Тюменской области выявили два новых случая коронавируса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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За весь период распространения коронавирусной инфекции в регионе в общей сложности зарегистрировано шесть случаев этого заболевания, сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Подтверждение положительного результата анализа на коронавирус пришло 31 марта еще по двум жителям региона. Это семейная пара. Они, вернувшись из-за границы, были на домашнем карантине, после подтверждения инфекции их сразу госпитализировали в инфекционную больницу. Эти люди добросовестно относились к соблюдению карантина, поэтому угрозы мы не видим", - рассказала заместитель губернатора.

Все остальные заболевшие также находятся под наблюдением врачей.

Один из тюменцев, который заразился до 20 марта и проходил лечение, 31 марта выписан после отрицательного результата на коронавирус.

Из обсерватора в реабилитационном центре "Градостроитель" после завершения 14-дневного карантина выписаны еще 35 человек. Сегодня в обсерваторе остаются 43 человека.

По словам Ольги Кузнечевских, на уровне Минздрава и Роспотребнадзора зарегистрировано семь видов экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию. Заявки от региона на их получение поданы.

"Как только экспресс-тесты поступят в Тюменскую область, мы сообщим об этом", - сказала замгубернатора.

Отметим, что онлайн-брифинг Ольги Кузнечевских впервые прошел с сурдопереводом.

Евгений Бабенко