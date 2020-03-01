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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

О нарушителях режима самоизоляции тюменцы могут сообщать в полицию

Политика, 16:43 31 марта 2020

фото УМВД России по Тюменской области

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Все ограничительные меры, введенные в регионе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, направлены на сохранение здоровья и жизни людей, заявила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских

"Выходные дни и вчерашний день показали, что не все граждане ответственно относятся к режиму самоизоляции. Помимо блокировки льготных транспортных карт пенсионеров, студентов и школьников, закрыты все развлекательные центры, парки и зоны отдыха, в том числе набережная. Это сделано для того, чтобы мы могли друг друга обезопасить и пройти эти трудные дни без потерь. Просим соблюдать эти меры, которые приняты для обеспечения здоровья. Если жители региона будут нарушать режим, мы усилим контроль и примем административные меры", - отметила заместитель губернатора.

Контроль за соблюдением режима самоизоляции обеспечивают органы внутренних дел. О случаях нарушения следует сообщать по телефону 02.

Ольга Кузнечевских напомнила, что границы Тюменской области не закрыты, но призвала жителей региона воздержаться от путешествий.

"Сэкономьте ваше время и силы. Покинув Тюменскую область, вы можете попасть в особый режим в другом регионе России и потерять возможность покинуть его до окончания особых мер. Находитесь дома. Желаю вам здоровья", - обратилась к землякам замгубернатора.

Евгений Бабенко

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# коронавирус , Ольга Кузнечевских , самоизоляция

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